В Одесской области из-за подъема уровня воды на реке Дунай на поверхность всплыла 480-килограммовая мина времен Первой мировой войны. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В сообщении говорится о том, что подъем воды на Дунае привел к тому, что 3 апреля на 100-м километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг.

"Мина была поставлена ​​на вооружение в годы Первой мировой войны", уточняет Абрамченко и добавляет, что обеспечена охрана территории вокруг мины. Сегодня вечером планируется начать работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силы Нацполиции и Нацгвардии проводят работы по формированию зоны безопасности.

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