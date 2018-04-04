Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал нардепам принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Об этом сообщает Украинская правда.

Комитет по предупреждению коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, которые отменяют декларирование для общественных активистов и освобождают их от уголовной ответственности.

Такое решение поддержало большинство членов антикоррупционного комитета. Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, входящих в состав Национального антикоррупционного бюро и кадровый состав других разведывательных органов.

После длительного обсуждения было решено отложить рассмотрение законопроекта.

По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований относительно того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.

Также было отмечено, что в проекте закона достаточно широкий круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограниченным.

Как сообщала "Страна", Рада окончательно провалила отмену е-декларирования для активистов. Законопроект президента Петра Порошенко №6674 подразумевает отмену электронного декларирования, но при этом введении дополнительной налоговой отчетности для антикоррупционеров.

Отметим, что коалиция не собралась в Раде, чтобы отменить декларирование для общественных активистов.