Сегодня, 4 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ZIK. Об этом сообщает пресс-служба канала.

"Важно, мы услышали, что речь не идет об уничтожении или физическом вмешательстве, а о привлечение внимания к той позиции, которую вы считаете важной. Думаю, можно много дискутировать об этом в эфирах, ведь нормально, когда зрители будут определять, на чьей они стороне. Знаю, что ZIK дает слово всем, поэтому благодарю канал за эту позицию", - заявила на заседании глава комитета Виктория Сюмар.

Также она отметила, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова возьмет это дело на контроль.

"Думаю, что можем обратиться к руководителям правоохранительных органов тоже это сделать, ведь это дело уже является резонансным, - отметила Сюмар. - Мы будем следить за расследованием. Поэтому я очень надеюсь, что пикетирование будет снято".

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей.

А лидер "Братства" Дмитрий Корчинский пригрозил уничтожить телеканал ZIK.

Также "Страна" проанализировала, что происходит с телеканалом ZIK и почему на него нападают.