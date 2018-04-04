Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг хотел бы пригласить женщину на роль Индианы Джонса. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

"В таком случае просто пришлось бы назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет", - сказал Спилберг.

71-летний режиссер рассказал, что с детства был окружен сильными женщинами: мать Лея растила его и троих сестер одна, потому что отец-инженер редко бывал дома.

"Мама была сильной. У нее был свой голос, очень сильное мнение. Я счастливчик, потому что на меня оказали влияние женщины, некоторых из которых я безумно любил - моя мама и моя жена", - сказал Спилберг, имея в виду свою вторую супругу Кейт Кэпшоу, на которой женат с 1991 года.

Съемки пятого фильма киносерии о приключениях Индианы Джонса начнутся в апреле следующего года. Это будет последний фильм, в котором главную роль сыграет Харрисон Форд.

"Но, конечно, история продолжится", - обнадежил Стивен Спилберг.

Ранее "Страна" писала о том, что в США раскрыли детали сценария пятого фильма об Индиане Джонсе,

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