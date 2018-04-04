Народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт") отрицает свою причастность к делам, которые расследуют Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее сообщалось, что детективы НАБУ расследуют три уголовных дела, в которых фигурирует Логвинский.

"Мне очень странно, что фигурирую я, как "дело Логвинского". Нет ни одного дела Логвинского ни в НАБУ, ни в САП. Есть дела, в которых свидетелями проходят адвокаты, с которыми я работал, или мои помощники", - сказал Логвинский журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду в Киеве, передает "Интерфакс- Украина".

Он предположил, что кому-то выгодно манипулировать полученными записями в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Народный депутат рассказал, что действительно говорил с Холодницким минут 15-20, "а вырезка 6 - 10 секунд, нет начала, нет конца". Он сообщил, что речь, в частности, шла об официальном письме правозащитников Холодницкому о нарушениях представителей НАБУ и САП.

Народный депутат высказал неудовлетворение, что в САП не проверяют заявление свидетеля, который утверждает, что Логвинского хотят скомпрометировать.

"Есть заявление от человека, который говорит: я лично присутствовал на встрече, где предлагались деньги от партнера Константинова (Владимир Константинов – председатель незаконного государственного совета Крыма - Прим. Ред.) за дискредитацию Логвинского через открытие уголовных производств, давления на суд. Лежит и не расследуется", - рассказал Логвинский.

Как сообщала "Страна", ранее НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого, где фигурирует и Логвинский.

Ранее мы рассказывали, в чем обвиняют главу САП Холодницкого и что он заявляет в ответ.