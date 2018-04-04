Сотрудники НАБУ начали проверку информации о финансировании президентской избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Об этом сообщил нардеп от фракции президента БПП Владимир Арьев.

"Вопрос только будут ли направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Как сообщала "Страна", посредник Каддафи обвинил Николя Саркози во лжи. Он утверждает, что виделся с Саркози четыре раза - дважды в Ливии и дважды в Париже, в здании МВД.

Отметим, что с замороженных счетов Каддафи исчезли более 10 млрд евро.

Бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.