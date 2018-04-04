Бывший тренер лондонского "Челси" Рэй Уилкинс скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

"Мы совершенно опустошены и огорчены новостью о смерти нашего бывшего игрока, капитана и помощника главного тренера. Покойся с миром, Рэй Уилкинс. Тебя будет не хватать", - написано в официальном твиттер-аккаунте "Челси".

По информации Daily Mail, недавно Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Рэй Уилкинс известен по выступлениями за лондонские "Челси" и "Куинз Парк Рейнджерс", "Манчестер Юнайтед", а также итальянский "Милан" и французский "ПСЖ".

Бывший полузащитник провел в составе сборной Англии 83 матча. Кроме того, он работал тренером и помощником главного тренера в составе "Челси".

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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