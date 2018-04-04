Министерство иностранных дел России вручило украинскому дипломату ноту протеста из-за задержания "Норда". Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях, сообщает ТАСС.

Помимо освобождения экипажа, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

Ранее сообщалось, что капитану "Норда" Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", 26 марта 2018 в украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находится экипаж из 10 человек

Мы писали, что российское командование Черноморского флота рассматривает вопрос постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма.