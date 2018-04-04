Коломойский просит суд защитить его честь и деловую репутацию
Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к НБУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает FinClub.
Соответствующие иски зарегистрированы Печерском районном суде Киева 3 апреля.
В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием "признать отсутствующим у ведомства права".
Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.
Напомним, 9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.
В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.
Как сообщала "Страна", в сентябре Коломойский подал еще два иска против НБУ.
В общем, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.