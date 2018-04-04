Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к НБУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает FinClub.

Соответствующие иски зарегистрированы Печерском районном суде Киева 3 апреля.

В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием "признать отсутствующим у ведомства права".

Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

Напомним, 9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

Как сообщала "Страна", в сентябре Коломойский подал еще два иска против НБУ.

В общем, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.