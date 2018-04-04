Правоохранители намерены 5 апреля доставить внефракционного депутата Верховной Рады Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Об этом сообщает ее пресс-служба в социальной сети Facebook.

"Завтра в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", - говорится в сообщении.

Между тем адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования.

Напомним, ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе.

Позже он объяснил свое решение тем, что он специализируется по уголовным, а не политическим делам.