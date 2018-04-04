В среду, 11 апреля гендиректор компании-соцсети Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Об этом в среду, 4 апреля сообщила пресс-служба комитета.

Предметом его выступления будет утечка личных данных пользователей соцсети Facebook, связанный с компанией Cambridge Analytica.

"Это слушание даст возможность пролить свет на важные вопросы конфиденциальности данных о потребителях и помочь всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в интернете. Мы высоко ценим готовность господина Цукерберга давать показания перед комитетом и мы с нетерпением ждем ответа на наши вопросы 11 апреля", - отметил председатель комитета Грег Уолден и представитель Фрэнк Паллоне-младший.

Как сообщала "Страна", Цукерберг отказался отвечать на вопросы британского парламента по поводу утечки данных в Facebook.

Напомним, что Facebook нанимает армию программистов, чтобы решить проблему утечки данных.