Украина может заменить 13 выдворенных из России дипломатов. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она.

По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах, на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

Как сообщалось, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины. 30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Как сообщала "Страна", Россия требует от Британии сократить дипкорпус на "чуть более 50 дипломатов".

Ранее у Меркель ответили на высылку немецких дипломатов из России.



