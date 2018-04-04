В Киеве на Шулявке мотоциклист сбил девушку, ее увезла "скорая"
Сегодня, 4 апреля, на проспекте Победы мотоциклист сбил 20-летнюю девушку. Авария случилась примерно в 14:00. Об этом сообщает "Информатор".
Мотоцикл двигался в сторону улицы Петра Нестерова. Девушка решила перейти дорогу в неположенном месте. Из-за припаркованной у дороги Газели, водитель двухколесного не заметил ее и вовремя не успел затормозить.
С травмами средней тяжести пострадавшую увезла "скорая".
У владельца мотоцикла ушиб ключицы. На месте работала патрульная полиция.
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, в ДТП под Киевом погиб мотоциклист, который врезался в грузовик на обочине.
Смерть наступила мгновенно. Также сообщается, мужчина был летнего возраста - 74 года.
Как сообщала "Страна", у входа в апелляционный суд Афин взорвалась бомба, которую подбросили двое мотоциклистов.