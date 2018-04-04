В Одесской области выясняют причины гибели пограничника, который во время мониторинга государственной границы попал под поезд. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Уточняется, что мужчина работал участковым инспектором отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть двигавшийся поезд", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В отряде назначили служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.

На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Украиной задержали немца без документов и на велосипеде.

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