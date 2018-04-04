Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварыча, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварыча Р.М.", - говориться в сообщении.

Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии БПП под №82.

Напомним, мы сообщали, что Роман Зварыч и Михаил Побочих зайдут в Раду вместо Пацкана и Денисовой.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварич был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.

Ранее в Раде принял присягу нардепа айтишник из Ощадбанка Побочих.

Как сообщала "Страна", ранее скандальный судья Зварыч пробовал вернуть себе мантию.