Член совета Национального банка Тимофей Милованов выразил сомнения в том, что МВФ предоставит новый транш финансовой помощи.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдеры, коррупция сменила лицо, но не исчезла", - написал Милованов.

Фото: facebook.com

По его мнению, почти все партии украинского парламента являются неуправляемыми, а их лидеры имеют высокий антирейтинг. В то же время, в своей деятельности политики ориентируются на достижение результатов на выборах 2019 года.

По мнению Милованова, причины, которые в свое время привели к Майдану, до сих пор не устранены.

Несмотря на это, член совета НБУ отметил, что в Украине было проведено много успешных технократических реформ.

Ранее сообщалось, что МВФ причислил Украину к странам с рыночной экономикой.