В Киеве вечером 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы.

Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Стоит Набережное Шоссе.

Нарастает пробка по проспекту Победы, все сложнее передвигаться по Подолу.

Фото: yandex.ua

Традиционно стоит в заторах центр города. Тяжело проехать на бульваре Шевченко, Затруднено передвижение на Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана.

Как сообщала "Страна", На Пасху в Киеве продлят работу общественного транспорта.

Мы писали, что Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.

Кстати, перед католической Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан.