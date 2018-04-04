Предпасхальная лихорадка: в Великую Среду Киев сковали 8-бальные пробки
В Киеве вечером 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".
Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы.
Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Стоит Набережное Шоссе.
Нарастает пробка по проспекту Победы, все сложнее передвигаться по Подолу.
Фото: yandex.ua
Традиционно стоит в заторах центр города. Тяжело проехать на бульваре Шевченко, Затруднено передвижение на Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана.
Как сообщала "Страна", На Пасху в Киеве продлят работу общественного транспорта.
Мы писали, что Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.
Кстати, перед католической Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан.