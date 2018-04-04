В Киеве вечером 4 апреля уровень пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты". 

Резкое потепление и подготовка к пасхальным празднованиям привели к значительному увеличению количества машин на дорогах столицы. 

Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Стоит Набережное Шоссе.

Нарастает пробка по проспекту Победы, все сложнее передвигаться по Подолу.

Фото: yandex.ua

Традиционно стоит в заторах центр города. Тяжело проехать на бульваре Шевченко,  Затруднено передвижение на Чоколовке, практически стоит улица Вадима Гетьмана. 

Как сообщала "Страна", На Пасху в Киеве продлят работу общественного транспорта.

Мы писали, что Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару. 

Кстати, перед католической Пасхой на въезде в Украину образовались пробки из-за заробитчан.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!