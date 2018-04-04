Возле острова Калимантан в Индонезии в течении трех дней продолжается пожар на море. Огонь вспыхнул из-за утечки топлива, которое вылилось в море.

Об этом сообщает The Associated Press.

По последним данным в результате пожара погибли четыре человека, еще один пропал без вести.

На данный момент на территории всего острова Борнео введено чрезвычайное положение.

Пожарные пока не могут справиться с огнем. Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо.

Как сообщала "Страна", взорвавшийся у берегов Китая иранский танкер утонул через неделю после начала пожара.

Также "Страна" писала, что из-за загоревшегося бензовоза в Пакистане сгорели более 120 человек.