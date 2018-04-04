В Днепре в многоэтажке на жилмассиве "Тополь" оборвалась кабина лифта с 17-летней девушкой внутри.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По словам пресс-секретаря Анны Старчевской, инцидент произошел вечером 3 апреля.

"17-летняя девушка была в гостях у бабушки и когда она спускалась вниз лифтом, на уровне второго этажа кабина стремительно полетела вниз. В ней погас свет. На грохот из своих квартир вышли жильцы дома, они вызвали медиков и полицию", - рассказала Анна Старчевская.

Девушка госпитализирована в детскую областную больницу на Космической. У нее диагностирован ушиб позвоночника.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

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