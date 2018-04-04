К апрелю 2018 года были приняты решения о прекращении или приостановлении действия 44 украинско-российский соглашений из 451 ранее подписанных. Так, остановлено одно межгосударственное, 25 межправительственных и 18 межведомственных соглашений.

Об этом в среду, 4 апреля сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, передает РБК-Украина.

Она подчеркнула, что более 400 соглашений Украины с РФ до сих пор остаются в силе.

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - отметила Гопко на заседании комитета.

По словам присутствовавшего на заседании представителя МИД, остальные соглашения на данный момент остаются в силе.

"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности", - пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.

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