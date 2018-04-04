Вчера Верховной Раде порекомендовали отправить в отставку Ульяну Супрун. Такое решение принял профильный комитет по вопросам охраны здоровья.

Тот факт, что комитет возглавляет давний оппонент Супрун - Ольга Богомолец, не должен смущать. Ведь в него входят представители всех сил парламента.

Это дает основания говорить, что за попыткой снять главу Минздрава стоит нечто большее, чем личная неприязнь двух дам от медицины.

"Страна" собрала всю информацию о новой попытке уволить и.о. министра здравоохранения.

В чем обвиняют Ульяну Супрун

На своей странице в Facebook Ольга Богомолец (БПП) опубликовала развернутый комментарий о результатах заседания комитета.

Она отчиталась, что комитет одобрил проект постановления №5642 авторства депутата Игоря Шурмы (Оппозиционный блок), в котором выражается недоверие Супрун. И предлагается Раде обратиться в Кабмин с предложением уволить и.о. министра.

Главной причиной названо "острое общественное напряжение, возникшее в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году".

Кроме того, Супрун, по мнению Шурмы, более полугода работает в статусе и.о., что, по его мнению, противозаконно. А также не имеет необходимого образования для работы на такой должности.

Также Богомолец опубликовала список претензий к Супрун. Впрочем, неизвестно, вошли они в таком виде в постановление комитета - оно еще не опубликовано на сайте Верховной Рады:

"1. Вымирание украинцев ускорилось - если в 2016 году количество умерших было на 175 000 больше, чем родившихся, то уже в 2017 году - эта цифра увеличилась до 198 000.

2. Около 70 000 медиков выехали в течение двух последних лет за границу. Еще 50 000, в случае продолжения политики Минздрава, уедут в ближайшие несколько лет.

3. Коллективный иммунитет нации уничтожен - уровень вакцинации населения упал ниже показателей 90-х годов.

4. Международные закупки лекарств сорваны - граждане вынуждены были за два последних года потратить из собственных сбережений 6 миллиардов 700 миллионов гривень на лекарства, средства на которые были выделены государством для медицинского обеспечения больниц.

5. Основные направления - лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые совокупно вызывают 80% всех смертей населения Украины - профинансировано лишь на 27% и 30% соответственно.

6. Своевременное внедрение автономизации медицинских учреждений и принципа "деньги следуют за пациентом", утвержденных подготовленным мной законом № 2002-VIII от 06.04.2017 - сорвано.

7. Украинские медики получают самую низкую зарплату в мире. Кроме того, Кабинет Министров Украины сравнял зарплаты врача, медсестры и санитарки, уничтожив для них любые стимулы для самосовершенствования и развития.

8. Счетной палатой разоблачены нарушения Минздрава в ходе реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", на который Всемирный банк выделил 215 000 000 долларов займа, в организации проведения централизованных государственных закупок с привлечением специализированных закупочных международных организаций, в использовании средств, выделенных на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине и лечения граждан Украины за рубежом.

9. Государственная программа борьбы с раком - провалена. Действие предыдущей закончилось еще в 2016 году, а новой разработано не было, от чего пострадал 1 млн. онкобольных людей в Украине.

10. МЗ подготовило Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" от 19.10.2017 № 2168-VIII, который нарушает 10 статей Конституции Украины".

Впрочем, решение комитета - это только "артподготовка". Проект постановления, по словам Богомолец, может быть в любой момент внесен в парламент, а дальше - вопрос политической воли.

Которой, судя по всему, пока нет.

"Я остаюсь на должности"

На развернутую претензию Ульяна Супрун ответила достаточно коротко. По ее мнению - недоверие парламентского комитета является "лучшей рекламой медреформы". И никуда и.о. министра уходить со своей должности не собирается.

Кроме того, она намекнула, что имеет в этом конфликте поддержку премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Наша команда считает, что это лучшая реклама нашей реформы, что она двигается в правильную сторону. И я хочу поблагодарить сотни людей, которые написали мне сообщения поддержки, и народные депутаты, и министры и мне даже позвонил премьер. Поэтому я думаю, что эта вещь не будет развиваться очень быстро. Я остаюсь на должности", – сказала Супрун журналистам перед заседанием Кабмина.

Ранее глава правительства тоже выразил однозначное мнение, что глава Минздрава должна остаться в своем кресле - благодаря своему профессионализму (хотя она, несмотря на профессионализм, по-прежнему в статусе и.о.).

"Кроме слов "спасибо вам, Ульяна, и вашей команде", я иного сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ-СПИД в мире возложили на Министерство здравоохранения. Или еще какие-то давние болезни, которым по сто лет, - тоже сказали бы, что вы виноваты. Как еще не додумались, что вирус "Новичок" тоже вы в Министерстве сделали!" - заявил Гройсман.

Таким образом, Гройсман дал понять, что "не отдаст" Супрун. Что интересно, и премьер, и министр на претензии комитета по сути - с цифрами и фактами - так и не ответили. Что довольно странно: ведь речь об официальных выводах уполномоченного органа парламентского контроля. Который в 2016 году утверждал назначение самой Супрун на должность.

Как Супрун попала в Минздрав

Именно Владимир Гройсман в 2016 году предложил назначить американку Ульяну Супрун в Минздрав.

Вообще, вся украинская карьера Супрун - череда удивительных совпадений. Всю жизнь прожившая в США, Ульяна и ее муж Марко приехали в Украину непосредственно перед вторым Майданом - осенью 2013 года. И сразу, что называется, "влилась в движение", начав работу в медицинской службе Майдана.

Уже в 2015 году Порошенко вручил Супрун и ее мужу Марко украинские паспорта (без отказа от гражданства США). А через год - "корочку" министра здравоохранения. Хотя опыта работы на подобных должностях у нее не было: в США Супрун был обычным доктором радиологии.

На посту министра она инициировала программу реформ - "Деньги идут за пациентом", первая часть которой началась 2 апреля с кампании по выбору "семейного врача".

Вторая часть реформы обещает быть интереснее: она введет оплату за медицинские услуги (при действующей статье Конституции о бесплатной медицине).

Судя по всему, карьеру Супрун помогли сделать серьезные связи в американской диаспоре украинцев. Но вряд ли это имеет какое-либо значение для тех, кто всерьез решил снять Супрун с должности.

Уйдет ли Супрун в отставку

В соцсетях отмечают, что решение комитета Рады по отставке Супрун не могло обойтись без отмашки с Банковой. Выдвигаются и версии того, что главе Минздрава мстят за снятие ректора киевского медуниверситета Амосовой.

Эти догадки не противоречат тому фоновому процессу, когда президент Порошенко продолжает "бодаться" не только с конкурентами вроде Гройсмана - но и с еврооптимистами, а также западными кураторами по ряду вопросов. Вспомнить хотя бы отказ парламента отменять е-декларации для антикоррупционеров.

А ведь именно из этой "тусовки" набирала себе команду реформаторов Ульяна Супрун. Поэтому атака на нынешний состав Минздрава может проходить в контексте войны за "жизненное пространство" с прозападными структурами, которые в последнее время все больше критикуют гаранта.

Именно они сразу выразили поддержку Супрун. Так, глава Transparensy в Украине Ярослав Юрчишин поставил себе на аватар слоган "Я поддерживаю Ульяну Супрун".

Другие активисты созывают митинг в поддержку Супрун.

"Интересно кого Банковая хочет поставить вместо Супрун? Фамилия точно есть, потому что у нас не зачищают должности просто так. У нас зачищают под кого-то.

P.S. ну и на всякий случай, если кто-то сомневается - я выйду на митинг в поддержку Супрун", - пишет активист Александр Равчев.

"История с отставкой Супрун - очень сложная, - пишет журналист Юрий Ткачев. - Здесь и вопросы распила колоссальных медицинских бюджетов, и интересы фармкорпораций, и конфликт между Порошенко и Гройсманом (Гройсман - за Супрун), и новомодная политическая игра "подставь Порошенко под гнев Вашингтона", и многое, многое другое.

Все попытки разобраться в этой истории похожи на блуждание по забитой мебелью и всяким хламом тёмной комнате: чувствуешь, что на что-то натыкаешься, но вот на что?

Единственное, чего тут нет - это заботы о здоровье граждан Украины. Т.е. если Супрун и уволят, то это будет точно не за "реформы" типа отмены флюрографии и вызова врача на дом.

Такие мелочи обитателей политического Олимпа не беспокоят".