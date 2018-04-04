Адвокат Чевгуз объяснил, почему взял самоотвод по делу Савченко
Защищавший внефракционного нардепа Надежду Савченко адвокат Виктор Чевгуз, объяснил, почему взял самоотвод по этому делу.
Об этом Чевгуз сказал "Украинской правде".
"Хорошо защищать того, кто сам хочет защитится, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Тут уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - отметил Чевгуз.
"Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое предъявлено. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все", - добавил он.
По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе. "Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – это моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды ", - сказал Чевгуз.
Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям". "Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше", - сказал Чевгуз.
Он добавил, что сейчас помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался. О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявляет и ее сестра.
"Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза – Прим. Ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены", - сказала Вера Савченко.
Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле. "Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Но Чевгуз помогал, еще, когда Надежда была в России, и будет помогать сейчас", - подытожила Савченко.
Савченко подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что сестра Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывное устройство.
Также адвокаты Савченко готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям.