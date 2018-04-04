Защищавший внефракционного нардепа Надежду Савченко адвокат Виктор Чевгуз, объяснил, почему взял самоотвод по этому делу.

Об этом Чевгуз сказал "Украинской правде".

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защитится, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Тут уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", - отметил Чевгуз.

"Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое предъявлено. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все", - добавил он.

По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе. "Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – ​​это моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды ", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям". "Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше", - сказал Чевгуз.

Он добавил, что сейчас помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался. О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявляет и ее сестра.

"Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза – Прим. Ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле. "Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Но Чевгуз помогал, еще, когда Надежда была в России, и будет помогать сейчас", - подытожила Савченко.

Савченко подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что сестра Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывное устройство.

Также адвокаты Савченко готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям.