Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало новые государственные строительные нормы. Так называемые ДБН ограничат плотность населения в городской застройке на 1 га до 450 человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Требования по количеству людей на 1 га и по этажности (ГСН по "голубой линии", недавно принятый Минрегионом) могут вызвать недовольство среди инвесторов, поскольку их вопрос - дополнительные квадратные метры и прибыль. Но комфорт должен быть в первую очередь", - считает глава министерства Геннадий Зубко.

По его словам, существующие государственные строительные нормы позволяют практически бесконечно повышать плотность населения при обоснованности такой необходимости. Министерство же предлагает установить максимальное превышение нормы на 20%.

Также норма будет соотнесена с этажностью зданий. Так, в населенном пункте до 50 тыс. чел. высотность зданий не должна превышать три этажа. Если население составляет 100 тыс. чел. – это девять этажей.

Кроме того, Минрегион планирует ввести понятие "зеленые линии", обозначающие в генеральных планах городов зеленые насаждения, которые не могут быть застроены, а также изменить условия паркования на улицах. Так, предлагается отвести под парковки отдельные полосы вдоль дорог и запретить парковаться на тротуарах.

Как сообщала "Страна", Минрегион разъяснил, что местные власти не могут запрещать повышение тарифов.

Напомним также, что Кабмин упростил получение льготного жилья для АТОшников и переселенцев.