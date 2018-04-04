В Киеве частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Патона. Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как в Киеве на мосту Патона вспыхнул и полностью сгорел автомобиль.

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