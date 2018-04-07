В Верховной Раде предлагают расширить компетенцию центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, сообщает Юрлига.

Соответствующий законопроект № 6530 в Раде был принят за основу 3 апреля.

В частности, планируется законодательно закрепить право этого органа давать полномочия предприятиям, учреждениям и организациям сферы его управления на проведение измерений, не связанных с оценкой соответствия продукции, процессов и услуг, в соответствии с требованиями технической компетентности и независимости.

Документом предусматривается, что в этот центральный орган исполнительной власти можно будет внести предложения относительно определения методик измерений, которые являются обязательными к использованию уполномоченными предприятиями, учреждениями и организациями.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 20-2 Закона "Об охране окружающей природной среды".

Законопроект направлен на согласование этого Закона с ч. 3, 4 ст. 7 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".

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