Детям журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей могут предоставить статус детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке.

Соответствующий законопроект № 7537 принят за основу на утреннем заседании Верховной Рады 4 апреля, передает ЮрЛига.

На детей погибших журналистов будет распространено действие Закона "Об оздоровлении и отдыхе детей" и они получат право на соответствующие услуги.

Как сообщала "Страна", в марте 10 журналистов были избиты в Украине. Нападения произошли в Одессе, Геническе и Бердянске. Пострадали журналисты Полтавской, Волынской и Днепропетровской областей и трое корреспондентов в Киеве.

Отметим, что Институт массовой информации назвал "бытовым" нападение на житомирского журналиста.