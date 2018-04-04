Народные депутаты собираются урегулировать порядок выдачи паспортов жителям АТО и переселенцам.

Соответствующий законопроект № 4023а "О внесении изменения в Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" принят за основу на утреннем заседании ВР 4 апреля, пишет "Лига".

Предполагается, что документы жители зоны АТО смогут оформить в любом органе миграционной службы, осуществляющем свои полномочия на территории области, в которой проводится операция.

Переселенцы смогут оформить паспорта в органе миграционной службы по фактическому месту жительства, пребывания.

Сведения о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, жителям АТО и переселенцам будут вносить на основании информации из Государственного реестра избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что на линии разграничения в зоне АТО скоро начнут выдавать украинские паспорта - Тука.

Также беженцу из Донбасса с грубой бранью отказали в оформлении биометрического паспорта.