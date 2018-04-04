Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса, сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко"), передает "Интерфакс- Украина".

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса", - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

Он предостерег коллег от того, чтобы дать возможность обжаловать в будущем закон о национальной безопасности после принятия его парламентом.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон 18 января 2018 года. 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутной территории и ее внутренних вод в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренних морских вод, прилегающих к этой территории, недр под территориями и воздушного пространства над этими территориями.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко заявил, что реинтеграция Донбасса не противоречит Минским соглашениям.

Мы писали, что ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе с требованием пересмотреть закон о деоккупации.