Во Львове взяли под стражу двух мужчин, которые пытались поджечь автобус с польскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

Решение вынес Галицкий районный суд Львова.

Подозреваемым определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Уголовное производство было начато в марте этого года следователями Управления СБУ во Львовской области по факту покушения на совершение на территории Львова террористического акта.

"В ходе досудебного расследования задержаны двое жителей столицы, которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт). Злоумышленники обоснованно подозреваются в том, что с целью запугивания населения и провоцирования международного осложнения отношений между Украиной и Республикой Польша организовали покушение на совершение во Львове террористического акта. Мужчины пытались организовать поджог пассажирского автобуса с иностранными номерными знаками. Такие действия создавали опасность для жизни и здоровья граждан, а также могли нанести значительный имущественный ущерб", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, взрыв польского автобуса во Львовской области расследуют как теракт.

Также "Страна" писала, что польский автобус под Львовом взорвали из гранатомета РПГ-26.