В Министерстве иностранных дел Украины не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной встрече глав государств Франции, Германии и Украины в Аахене (Германия). Ее темой, по данным журналистов, станет размещение миротворцев на Донбассе.

"На данный момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сообщила в среду спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает "Интерфакс".

Ранее в среду полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что российская сторона не располагает подтверждением возможности проведения в мае встречи в немецком городе Аахен лидеров Германии, Франции и Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что ему ничего не известно о планах проведения встречи лидеров "нормандской четверки" без участия России.

Как сообщала "Страна", Порошенко едет в Германию, чтобы обсудить миротворцев на Донбассе. Его визит назначен на 10 апреля.

Отметим, что более половины украинцев поддерживают размещение миротворцев ООН на линии фронта.