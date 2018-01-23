Робот София снялась для мартовской обложки журнала Cosmopolitan India
Получившая в 2017 году гражданство Саудовской Аравии робот София появилась на обложке мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Об этом сообщается в Instagram журнала.
Для обложки Cosmopolitan India Софию одели в платье индийского дизайнера Тании Хануджи.
Мартовский выпуск Cosmopolitan India вышел с двумя обложками. Кроме робота Софии для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур.
Известно, что это не первый опыт Софии в индустрии моды. Ранее издание о моде и стиле жизни Stylist также поместило ее на обложку.
Ранее "Страна" писала о том, что у робота Софии завис процессор после вопроса о коррупции в Украине.
Также мы сообщали, что робот-гуманоид заявил в Женеве, что готов сотрудничать с человечеством.
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