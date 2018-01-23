Получившая в 2017 году гражданство Саудовской Аравии робот София появилась на обложке мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Об этом сообщается в Instagram журнала.

Для обложки Cosmopolitan India Софию одели в платье индийского дизайнера Тании Хануджи.

Мартовский выпуск Cosmopolitan India вышел с двумя обложками. Кроме робота Софии для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур.

Известно, что это не первый опыт Софии в индустрии моды. Ранее издание о моде и стиле жизни Stylist также поместило ее на обложку.

Ранее "Страна" писала о том, что у робота Софии завис процессор после вопроса о коррупции в Украине.

Также мы сообщали, что робот-гуманоид заявил в Женеве, что готов сотрудничать с человечеством.