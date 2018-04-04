Глава МВД Арсен Аваков согласен с решением генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать дело активиста Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовцев" в 2014 году.

Об этом он сказал журналистам 4 апреля, после вручения президентом Петром Порошенко сертификатов транспорта Национальной полиции, пишет "112 Украина".

"То, что прокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно, я приветствую. Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь невозможно работать под одну гребенку, здесь нужны факты. О таких вещах всегда нужно говорить фактами, нет общей канвы. Если был "беркутовцем" - то плохой, если был "майдановцем" - то хороший. Всегда есть поступки, за которые человек должен отвечать со временем. Что сделал – то и заслужил", - считает Аваков.

В то же время он назвал дело Бубенчика неоднозначным.

"На вчерашний день прокуратура приняла соответствующее решение, это департамент во главе с Горбатюком принял решение об аресте этого человека. Я считаю, что это спорное решение, потому что вопрос, или этот человек стрелял или убивал, не является ни доказанным, ни утвержденным. Однако там есть сложные процедуры", - сказал Аваков.

3 апреля правоохранители задержали участника Евромайдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции достоинства. Как сообщил сам Бубенчик, его задержали во Львовской области и привезли в Киев.

Иван Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Независимости стрелял из автомата в милицию. Двух, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, расстрелянные ним силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследований участников Евромайдана, по нему Бубенчика могут амнистировать.

Ранее "Страна" сообщала о стрелке с Майдана. Почему прокуратура вдруг решила привлечь Ивана Бубенчика к ответственности за убийства "беркутовцев" в феврале 2014 года.

Также Вятрович заявил, что Бубенчик имел право убивать "беркутовцев".