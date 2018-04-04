Более 335 тыс. выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году.

"Для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 335472 человека", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.

Больше всего человек будут проходить внешнее оценивание в Киеве (28438), Днепропетровской (24811), Львовской (21373), Харьковской (21244) и Одесской (20657) областях.

На ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировано 332850 человек, истории Украины - 168644, математике - 111740, английскому языку - 89148 и биологии - 82146 человек.

Кроме того, в течение 3-21 мая для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут зарегистрироваться: участники антитеррористической операции; лица, проживающие на временно оккупированной территории Крыма или на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия; лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; лица, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период.

Как сообщалось, более 240 тыс. выпускников школ зарегистрировались для участия в основной сессии ВНО в 2017 году.

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