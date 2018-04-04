Генеральная прокуратура Украины намерена просить Польшу выдать Дмитрия Липового, которого подозревают в покушении на милиционеров на Майдане во время событий 2014 года. Об этом сообщает издание "Українські Новини" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

На данный момент готовится запрос о выдаче.

Напомним, Липового подозревают в совершении преступления по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Эта статья подпадает под "амнистию" евромайдановцев, введенную законом Верховной Рады от 21 февраля 2014 года.

Но тем не менее, подозреваемый скрывается от следствия и с января 2018 года объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание с целью привода.

Ранее "Страна" писала о том, что названа дата суда по мере пресечения подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Бубенчику.

Также мы сообщали, что Парубий попросил Луценко разобраться с делом Бубенчика.