Власти Великобритании назвали "извращенным" предложение России о совместном расследовании отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявили представители британской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает ВВС.

Представители британской делегации прокомментировали российское предложение во время заседания исполнительного комитета ОЗХО в Гааге, где обсуждается отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

"Российское предложение о совместном российско-британском расследовании инцидента в Солсбери противоестественно. Это тактика отвлечения внимания, и будет еще больше дезинформации с целью уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", - говорится в заявлении британского представительства при ОЗХО, опубликованном в "Твиттере" делегации.

В МИД Британии предложение России о совместном расследовании также охарактеризовали как "тактику отвлечения внимания".

Фото: twitter.com/UK_OPCW

"Россия созвала это заседание, чтобы подорвать работу ОЗХО, которая в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия предоставляет Британии техническую помощь посредством независимого анализа образцов (вещества - Прим.Ред.), взятых с места атаки в Солсбери", - сказал представитель МИД Британии.

На заседании в Гааге исполняющий обязанности представителя Британии в ОЗХО Джон Фогго обратил внимание на твит российского посольства в Лондоне, где говорилось, что Россия примет итоги расследования, только если в нем будут участвовать российские эксперты.

"Британия после инцидента в Солсбери действовала в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия", - сказал Фогго. В частности, по его словам, образцы отравляющего вещества анализируются независимыми экспертами.

"Требование России об участии российских экспертов являются нарушением положений конвенции о независимом расследовании", - заявил представитель Великобритании.

Посольство России в Нидерландах опубликовало в своем Твиттере заявление, в котором говорится, что позицию России о включении российских экспертов в расследование поддержали 14 стран. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта и сейчас находятся в больнице. Британия утверждает, что их отравили боевым отравляющим веществом типа "Новичок" и за этим покушением стоят российские спецслужбы. Россия все обвинения отвергает.

Заседание ОЗХО в Гааге

Исполнительный комитет ОЗХО в Гааге собрался по запросу России, которая, являясь членом ОЗХО, имеет право созвать срочное заседание.

Москва требует, чтобы российских специалистов допустили к анализу образцов вещества, которым отравили Скрипаля. Образцы ОЗХО получила от Британии через несколько дней после его отравления.

1 апреля Россия направила в ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей. В частности, Россия интересуется, какую помощь запросила Британия у ОЗХО.

"Москва получила ответы 3 апреля и изучает их, но лишь на один вопрос ответили по существу", - сообщили журналистам в среду в российском постпредстве при ОЗХО.

Также в среду дело Скрипалей прокомментировал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном", - заявил директор СВР.

В этот же день представитель ЕС во время заседания ОЗХО заявил, что Россия должна ответить на вопросы Британии по делу Скрипалей и предоставить ОЗХО всю необходимую информацию.

В правительстве Германии сообщили 4 апреля, что по делу Скрипаля для них ничего не изменилось. "Мы разделяем мнение Британии, что с большой вероятностью Россия стоит (за атакой - Прим.Ред.)", - сказала пресс-секретарь германского правительства Ульрике Деммер.

Деммер также прокомментировала интервью министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона 20 марта немецкому телевидению, в котором он заявил, что в Солсбери был применен "Новичок".

"Министр четко заявил, что в Портон-Даун уверены, что это был "Новичок" - довод, который они (специалисты - Прим.Ред.) потом еще раз подтвердили. Он объясняет в том же интервью, почему, основываясь на этой информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативной версии от российского правительства, мы пришли к тому выводу, к которому пришли", - сказала пресс-секретарь германского правительства.

"Что тогда сказал министр и что позже сказали в Портон-Даун, - все это полностью соответствует тому, что мы заявляли по мере того, как развивалась ситуация. Это Россия выдвигает разные версии и пытается всех запутать", - добавила Деммер.

Выводы лаборатории

Британским специалистам удалось подтвердить, что Скрипаля и его дочь отправили боевым веществом класса "Новичок", заявил 3 апреля руководитель химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед.

Он добавил, что устанавливать страну, в которой произведено вещество, специалисты из лаборатории не стали, потому что это не входило в их задачи.

"Мы не устанавливали конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло", - сказал Эйткенхед.

В России заявление Эйткенхеда восприняли как признание в том, что Британии не удалось установить принадлежность вещества "Новичок" к России. После публикации комментариев главы Портон-Даун президент России Владимир Путин сказал, что у него "вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания".

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который скептически относится к официальной британской версии по делу Скрипаля, также прокомментировал выводы лаборатории. Он сказал, что Борис Джонсон "категорически заявил" о том, что "Новичок" был произведен в России.

"В Портон-Даун (химической лаборатории - Прим.Ред.) этого не сказали, они сказали, что идентифицировали вещество как "Новичок", но они не могут выяснить источник его происхождения, - прокомментировал Корбин. - То есть министр иностранных дел или располагает информацией, которой не делится с Портон-Даун, или это (заявление о происхождении "Новичка" из России - Прим.Ред.) было преувеличением".

Джереми Корбин добавил, что властям Британии нужно подходить к этому расследованию взвешенно, чтобы докопаться до истины и предотвратить повторение таких инцидентов.

Как сообщала "Страна", британские эксперты не установили место производства "Новичка". Эйткенхед отказался ответить, есть ли в распоряжении Портон-Дауна образцы яда, но отверг предположения, что при покушении было использовано вещество из близлежащий британской химико-военной лаборатории.

Напомним, что стало известно о новой версии отравления Скрипаля - гречка из России.