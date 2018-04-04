Группа астрономов из США и Германии изучили спиральную газовую систему в одном из самых крупных галактических скоплений Персея. Ученые обнаружили в нем устойчивый холодный фронт, похожий на ураган. Об этом сообщает Science Alert.

Размер этого образования - два миллиона световых лет, а существует он более 5 миллиардов лет.

Исследователи показали, что температура фронта достигает 30 миллионов кельвинов (К), а окружающих его областей - 80 миллионов К. По мере удаления от центра галактического скопления, где находится галактика с активным ядром NGC 1275, фронт распался на две части, но остался отчетливым.

По мнению астрономов, его размытию в присутствии волн сжатия и расширения и турбулентности препятствуют сильные магнитные поля.

Холодный фронт был сформирован в результате столкновения скопления Персея с другими галактическими кластерами меньшего размера. При этом гравитационное притяжение крупного кластера притягивает остальных к своему центру.

В результате этого газ начал завихряться, образуя спиральную структуру с чередующимися холодными и горячими областями.

Как сообщала "Страна", ранее астрономы рассмотрели в галактике самую далекую от Земли звезду.

Напомним также, что испанский астроном придумал новый способ поиска жизни на других планетах.