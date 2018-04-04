Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации объявлен в России персоной нон грата и выслан из страны. Об этом сообщает МИД России.

"4 апреля с.г. в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Я.Балла. Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника венгерского посольства", - говориться в сообщении.

В тоже же время телерадиокомпания RTBF со ссылкой на МИД Бельгии сообщает, что Россия объявила о выдворении бельгийского дипломата в ответ на аналогичный шаг Бельгии.

Как сообщала "Страна", СБУ закроет въезд в Украину российским дипломатам, выдворенным из Евросоюза.

Мы писали, что НАТО не выдало визы новым российским дипломатам в Брюсселе.

Ранее СБУ закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых выдворили из США.