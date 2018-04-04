Геннадий Цигельник, осужденный на 18 лет в России за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, просит передать его Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Цигельник в настоящее время отбывает свой срок в волгоградской колонии №26. Он обратился с просьбой перевести его на Украину в Федеральную службу исполнения наказаний, которая перенаправила его обращение в Волгоградский областной суд. Суд отклонил просьбу осужденного, и тогда Цигельник направил жалобу в Верховный суд России.

Чем он обосновывает свое желание уехать в Украину, пока неизвестно.

На заседании в Верховном суде в среду, 4 апреля, представитель Генпрокуратуры приобщила к делу письмо из Следственного комитета.

"Расследование уголовного дела продолжается, а Цигельник является свидетелем по нему и необходим для производства следственных действий, в том числе в случае появления одного из фигурантов дела (Михаила) Ходорковского на территории РФ", — говорится в документе.

Следствие считает бывшего главу ЮКОСа организатором убийства Петухова. Ходорковский объявлен в международный розыск. Срок расследования по делу об убийстве Петухова продлен до 30 июня 2018 года.

"Я уже дал показания и не отказываюсь от дачи дальнейших показаний, если надо — приеду", — заявил Цигельник по видеосвязи из колонии.

Но Верховный суд не стал рассматривать его жалобу, так как она была подана с нарушением подсудности. Дело отправлено на пересмотр в Волгоградский областной суд.

В 2006 году Цигельник был приговорен к 18 годам заключения. По версии обвинения, в 1998 году Цигельник вместе с другим киллером застрелил Петухова и тяжело ранил его охранника.

Михаил Ходорковский ранее получил реальные сроки по двум делам ЮКОСа. В конце 2013 года президент Владимир Путин объявил о его помиловании. Сразу после освобождения бизнесмен уехал за границу. В декабре 2015 года СК заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в розыск.

Ранее "Страна" сообщала, что "Путин надоел". Ходорковский показал, как он проголосовал на выборах президента России.

Также Ходорковский призвал ЦИК не пускать Путина на выборы.

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