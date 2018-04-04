Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины от поездок в Бразилию в связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в этой южноамериканской стране.

Об этом в среду, 4 апреля, сообщает пресс-служба консульской службы МИД.

"В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в Бразилии, в частности, в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Минас Жерайс, МИД рекомендует гражданам Украины, которые путешествуют в Бразилию (в штаты Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара), заблаговременно применять превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 2 апреля отсутствует требование по обязательной прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго). Однако ВОЗ проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.

"Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны. В случае выявления заболевания, рекомендуем немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи", - говорится в рекомендации МИД.

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