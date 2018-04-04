В среду, 4 апреля парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законо "Об Антикоррупционном суде". В мае Верховная Рада проголосует за данный законопроект во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики Леонид Емец ("Народный фронт"), передает РБК-Украина.

"Сегодня у нас будет заседание комитета, где мы сформируем рабочую группу, которая подготовит ко второму чтению закон "Об Антикоррупционном суде". Я прогнозирую, что уже в мае мы будем его принимать в целом", - заявил Емец.

Ранее спикер Андрей Парубий заявил, что закон "Об Антикоррупционном суде" Верховная рада (ВР) Украины должна принять до мая.

Мы разбирались, почему Рада решила вдруг начать создавать антикоррупционный суд.

Как сообщала "Страна", миссия МВФ навестит Украину сразу после принятия закона об антикоррупционном суде. Представители финансовой организации также ведут переговоры с Киевом по поводу налогово-бюджетной политики Украины.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини напомнила, что Европа все еще ждет создания в Украине Антикоррупционного суда.