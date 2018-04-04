На сайте "Укрзализныци" отсутствует возможность покупки билетов онлайн из Киева в некоторые города южного направления на даты с конца апреля.

Об этом сообщает ТСН, в редакцию которого стали поступать жалобы от украинцев.

"Укрзализныця" никак не может начать продажу билетов с 23 апреля по некоторым направлениям (например, Херсон-Киев). Ничего вразумительного они не отвечают. Может, вам они раскроют страшную тайну: когда же эти билеты появятся. Народ волнуется", - написала Елена Бутурля.

Люди уже начали планировать отдых на майские праздники, но не могут купить билеты на поезд.

"На носу майские праздники, народ планирует поездки, а "Укрзализныця" не открывает билеты на южное направление (Запорожье, Днепр) после 24 апреля. Обычно "Укрзализныця" открывает билеты за 45 дней, но уже осталось 19 дней", - подчеркнул Дмитрий Парфененко.

Как оказалось, на сайте бронирования билетов "Укрзализныци" действительно нельзя купить билеты из столицы в Днепр, Херсон, Запорожье и Николаев с 23 апреля – система сообщает, что поезда отсутствуют.

Фото: booking.uz.gov.ua

Разве что до Днепра и Запорожья можно доехать с пересадкой в Харькове, а в Николаев через Гребенку с ожиданием поезда ночью.

Фото: booking.uz.gov.ua

Также нельзя купить обратный билет с этих городов до Киева, начиная с 23 или 24 апреля.

В пресс-службе "Укразализныци" объяснили ситуацию технической неисправностью. Более подробный комментарий появится позже.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" отложила первоапрельское повышение цен на билеты.

В компании также пожаловалась на убытки по этой причине. Напомним, с 1 апреля планировалось повышение цен на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении - на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составило бы 12,4%.