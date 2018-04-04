Стало известно имя второго подозреваемого в убийстве "беркутовцев" во время акции протеста в центре Киева в феврале 2014. Им является Дмитрий Липовой. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГПУ.

По данным издания, подозреваемый скрывается в Польше.

Информация о розыске Липового появилась на сайте МВД в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" писала о том, что названа дата суда по мере пресечения подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Бубенчику.

Также мы разбирались в том, почему прокуратура вдруг решила привлечь Ивана Бубенчика к ответственности за убийства "беркутовцев" в феврале 2014 года.