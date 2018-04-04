Посольство России в Киеве потребовало от украинских властей немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного судна "Норд".

Об этом сообщает пресс-служба дипведомства, пишет РИА Новости.

Дипломаты будут добиваться скорейшего освобождения россиян. В посольстве подчеркнули, что в настоящее время ведомство плотно работает по делу.

"Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу", — сообщил представитель российского посольства.

Траулер "Норд" под российским флагом с десятью членами экипажа на борту был взят на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Все члены экипажа "Норда" — граждане России. Как сообщал владелец судна, действия украинских пограничников угрожают безопасности членов экипажа.

30 марта украинский суд арестовал российское судно, на членов команды были составлены административные протоколы, а капитану грозит до пяти лет лишения свободы за подозрение в нарушении порядка въезда в Крым. Ранее стало известно, что капитан "Норда" Владимир Горбенко был доставлен в суд украинского Херсона.

Ранее "Страна" сообщала, что у экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд" отобрали российские паспорта.

Также капитану задержанного в Бердянске крымского сейнера "Норд" предъявили "пидозру".