Полярные киты владеют широким песенным репертуаром и меняют диапазон в зимний сезон размножения, когда живут под слоем толстого льда во время круглосуточной полярной ночи.

Об этом сообщает The Independent.

"Если песня горбатого кита похожа на классическую музыку, то у полярных китов - на джаз", - заявила ведущий автор исследования профессор Кейт Стэффорд.

Американские учении выянили, что каждую зиму полярные киты меняют набор песен. При этом исполнение длится в течение 24 часов в сутки.

Для определения музыкальных "фраз" ученые использовали гидрофоны – подводные микрофоны. Китов записывали во время брачных периодов в течение нескольких лет. Всего было расшифровано 184 песни. Разнообразный репертуар полярных китов конкурирует даже с разнообразием вокальных жанров некоторых певчих птиц.

Ранее дама с собачкой обнаружила на берегу в Австралии непонятное чудовище без глаз.

Как сообщала "Страна", ученые заявили, что пальмы начнут расти в Альпах из-за глобального потепления.

Также "Страна" писала, что дельфины могут потерять слух от громкого спаривания рыб.