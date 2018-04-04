Заседание суда, где будет избираться мера пресечения Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года, состоится 5 апреля в 10:00 в Печерском районном суде Киева по адресу Крещатик, 42 А. Об этом "Стране" сообщил адвокат Ивана Бубенчика Игорь Коржук.



Напомним, еще в феврале 2016 года Генпрокуратура расследовала заявление Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. Следователь по делам Майдана Сергей Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

Признания Бубенчика были записаны на видео. Однако официальное подозрение он получил только 3 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий попросил Луценко разобраться с делом Бубенчика.

Также мы сообщали о том, что Луценко встал на сторону Бубенчика и заявил, что его дело квалифицировали неправильно.