Игорь Кононенко, первый замглавы фракции БПП, считает, что необходимо снять уголовную ответственность с антикоррупционеров за неподанные декларации.

Об этом он сообщил журналистам в среду, пишет "УП".

"В первую очередь - уголовная ответственность, ее надо снять. Не стоит связывать деятельность антикоррупционеров с уголовной ответственностью", - сказал депутат.

В то же время, отметил он, активисты обязаны подавать декларации, ведь "части людей кажется, что доходы антикоррупционеров должно быть видны".

"Те первые декларации показали, что часть общества считает, что зарплаты у активистов-антикоррупционеров слишком большие", - отметил Кононенко.

Он также отметил, что большая часть его фракции голосовала за президентский законопроект об отсрочке на 3 месяца срока подачи деклараций антикоррупционерами - с 1 апреля на 1 августа.

"За это время мы могли бы решить этот вопрос и проголосовать закон президента с предложениями Венецианской комиссии. Но в парламенте было больше пиара, чем желания решить этот вопрос. Фракции зарегистрировали 5 или 6 законопроектов, и поэтому ни один не прошел", - говорит Кононенко.

Ранее "Страна" сообщала, что е-декларации для активистов. Заседание антикоррупционного комитета Рады не состоялось.

Также "Порошенко опоздал. Теперь каждый сам за себя". Что означает отказ Рады отменять декларации для антикоррупционеров.