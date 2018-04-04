Королева Великобритании Елизавета II взяла в руки лопату во имя сохранения лесов в странах Содружества наций. Она лично посадила деревце.

Фото Ее Величества опубликованы в Twitter королевской семьи.

На голове Королевы вместо традиционного головного убора в виде шляпы был повязан яркий платок с расцветкой с цветами. На губах - помада розового оттенка.

Внешний вид Королевы Елизаветы II был более чем скромным - зеленое пальто, кофейные перчатки и сапоги из черной кожи. Так же выглядели и гости, приглашенные на мероприятие.

Фото: twitter.com/royalfamily

Как известно, 91-летняя Елизавета ездит верхом и управляет автомобилем.

А недавно она побывала на Лондонской неделе моды. На таком мероприятии Елизавета появилась первый раз за более чем полвека.

Также "Страна" писала, что Королева Елизавета II пришла в церковь в буклированном пальто с горжеткой на шее.