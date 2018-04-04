От Украины все еще ждут подтверждения участия в заседании совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в Минске 6 апреля.

Об этом говорится в обнародованном ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает УНН.

"Уровень разный, но в любом случае высокий: семь стран (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь) будут представлены министрами", - сказал он.

Мирончик добавил, что заместители глав МИД будут представлять Азербайджан и Туркменистан, а Молдова будет представлена послом в Беларуси.

"Ожидаем подтверждения от Украины", - добавил он.

В прошлом году Кабмин приостановил для Украины действие некоторых решений СНГ. Представитель России при СНГ считает, что Украина потеряет много прав при выходе из состава организации.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИДе подтвердили, что готовятся к остановке договора о дружбе с Россией и соглашений по СНГ.

Также МИД подготовил документы по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией.