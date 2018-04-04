Сегодня, 4 апреля, во время пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москве погиб один человек.

Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", - сообщил источник в службе скорой помощи.

Позднее в ГУ МЧС Москвы подтвердили РИА Новости, что погиб сотрудник торгового центра.

Представитель главка также добавил, что пострадали трое пожарных. Как сообщает Telegram-канал Mash, у двоих из них тепловой удар, - слишком близко подошли к огню. Еще один случайно надышался дымом.

Также сообщается, что пожар возник на складе мягких игрушек.

Фото: t.me/breakingmash

Личность погибшего уже установлена - это 45-летний Алексей Карпов. Еще одна женщина ранена, сейчас ее везут в больницу

Напомним, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.