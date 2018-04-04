Нацдружины имеют те же права, что и все остальные общественные организации. Если они нарушат закон, будь то бряцание оружием или сопротивление полиции, то будут немедленно задержаны. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков в интервью изданию Liga.net.

"МВД не будет терпеть никаких парамилитарных образований. Такие попытки будут пресекаться независимо от того, делают это хорошо знакомые мне, заслуженные ветераны, или фейковые ребята, которые под ветеранов рядятся.

Я открыто об этом говорю и Билецкому, и всем остальным – и большинство меня слышат: ребята, у вас нет такой возможности. Я, министр внутренних дел, никогда не позволю, чтобы монополия на насилие не была государственной монополией, чтобы порядок на улицах регулировался кем-то, кроме государства", - заявил Арсен Аваков.

По мнению министра МВД, рейтинг поддержки подобных формирований обществом невысок, поскольку, как правило, в них входят молодые люди 15-20 лет "с кашей в голове, желанием пожечь порох", а общество хочет безопасности и порядка, позитивной динамики, основанной на экономическом росте.

"Когда по улицам ходят Нацдружины, а не Нацполиция – это не есть порядок и безопасность, это не будет принято обществом. И я всем ребятам из Добробатов, которых вижу достаточно часто, постоянно об этом говорю: у вас есть два пути: имплементироваться в государственную структуру – силовые, полицейские, еще какие-то органы, либо остаться в своей фазе полувойны- полумира- полуреволюционного пыла – и тогда вы плохо кончите", - говорит глава МВД.

Ранее "Страна" разбиралась в том, на самом ли деле "Нацкорпус" побил горшки с Аваковым.

Также мы писали о том, что нацдружины ворвались в здание облсовета Николаева и требуют отставки губернатора Савченко.